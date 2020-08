Alison Van Uytvanck gaat onderuit in onderonsje van de Lage Landen

Alison Van Uytvanck heeft niet kunnen doen wat Elise Mertens wel deed: zich kwalificeren voor de tweede ronde op WTA Cincinnati. Haar tegenstandster in de eerste ronde was de Nederlandse Arantxa Rus. Die stapte na een klein anderhalf uur als winnares van de baan.

Bij 1-1 kwam er voor het eerst een kloof tot stand. Rus werkte een breakbal weg en ging vervolgens wél door de opslag van Van Uytvanck. Twee kansen op een rebreak bleven onbenut. Nadien kreeg Van Uytvanck wel nog een tweede break aangesmeerd.

VECHTLUST VOLSTAAT NIET VOOR VAN UYTVANCK

Het was dus in de eerste set een verhaal van de belangrijke punten niet te winnen. Rus tankte vertrouwen, was in de tweede set de betere speelster en liep 5-1 uit. Van Uytvanck toonde dan wel nog haar vechtlust, waardoor ze kon terugkeren tot 5-3. Meer zat er niet in.

Een teleurstelling toch voor Van Uytvanck, deze vroege exit op het toernooi van Cincinnati. Na 1 uur en 26 minuten haalde Rus het met 6-2 en 6-3.