Goffin herstart met dubbelwinst

David Goffin heeft in New York zijn eerste officiêle wedstrijd gespeeld sinds de coronabreak. Goffin nam nog wel deel aan de Tennish Showdown, maar dat toernooi gold niet als officieel rankingtoernooi.

En het nummer 10 van de wereld wil meteen veel matchhritme opdoen want Goffin heeft zich ingeschreven voor het dubbelspel en het enkelspel.

In dat dubbelspel spart hij samen met de Brit Daniel Evans, het nummer 28 van de wereld. Beide heren staan niet in de top 150 van de dubbelranking maar slaagden er toch in om te winnen in de eerste ronde van het duo Peers-Venus met 6-4 en 7-6(7-3). Beide spelers staan in de top 50 van de dubbelranking.

In de tweede ronde nemen Goffin en Evans het op tegen het 8e dubbelduo ter wereld of het 15e.

In het enkelspel speelt Goffin volgende week tegen Paire (ATP-22) of Coric (ATP-33).