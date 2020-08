Djokovic snapt niet waarom twee spelers worden uitgesloten bij toernooi Cincinnati

Eerder deze week zijn tennisspelers Guido Pella en Huge Dellien uit het toernooit van Cincinatti gezet vanwege de coronamaatregelen. Topspelers zoals Andy Murray of Novak Djokovic vinden echter dat de Amerikaanse tennisbond USTA in de fout is gegaan.

Geen van beide spelers hebben positief getest op het coronavirus, maar hun fitnesstrainer Jaun Manuel Galvan wel. Daardoor werden de spelers uitgesloten. Novak Djokovic zei in een online persconferentie dat dat niet volgens de richtlijnen is. "De USTA heeft gezegd dat als we geen kamer delen met iemand van onze staf die later besmet lijkt te zijn én we zelf negatief testten, we niet zouden uigesloten worden", klinkt het bij Djokovic.

"We hebben het enkele keren gevraagd en zo hebben ze het telkens geformuleerd. Daarom zijn veel spelers verward dat Pelli en Dellien op deze manier behandeld worden", besluit hij.

De USTA blijft echter achter zijn beslissing staan. "Er was sprake van zeer nauw contact tussen de speler en de coach, geen van beiden had een mondmasker op. Het is heel simpel, als je zo dicht in contact bent gekomen met een positieve besmetting, moet je 14 dagen in quarantaine", zegt communicatieverantwoordelijke Chris Widameier