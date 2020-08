Flipkens en Bonaventure knokken zich na urenlange strijd kwalificatieronde verder, Minnen gaat onderuit

De kwalificaties van het WTA-toernooi van Cincinnati zijn begonnen, met Flipkens en Bonaventure die meteen in actie moesten komen. Ze hebben allebei hun eerste wedstrijd overleefd, al kostte het wel heel wat moeite. Vooral de match van Flipkens was een thriller.

Zoals bekend gaat het WTA-toernooi van Cincinnati dit jaar ook door in New York, kwestie van al een bubbel te vormen in de aanloop naar de US Open. De partij van Kirsten Flipkens tegen de Oekraïense Katarina Zavatska werd een ware slijtageslag. In de eerste twee sets werd aan het einde telkens de beslissende break gerealiseerd, eerst in het voordeel van Zavatska, dan in het voordeel van Flipkens.

Zo'n break diep in de set kwam er niet in set nummer drie. Een tiebreak moest dan maar de winnares aanduiden. Daarin haalde Flipkens het met 7-2. Na liefst 3 uur en 14 minuten had ze zo toch haar stek in de volgende ronde beet. Flipkens klopte Zavatska met 5-7, 7-5 en 7-6 (7/2). Volgende opponente is de Amerikaanse Katie Volynets, die Monica Puig verraste.

OOK BONAVENTURE HAALT SET ACHTERSTAND OP

Ysaline Bonaventure had ruim een uur minder nodig om zich te kwalificeren, maar moest ook terugkomen na een achterstand nadat ze de tiebreak van de eerste set verloor. Nadien trok Bonaventure de scheve situatie tegen de Japanse Hibino recht: 6-7 (3/7), 6-3 en 6-3. Bonaventure wacht net als Flipkens nu een Amerikaanse tegenstandster in de persoon van CC Bellis.

MINNEN METEEN UITGESCHAKELD

Greet Minnen kende minder succes. Ze maakte het Viktoria Kuzmova in de eerste set wel lastig. Nadat de Slovaakse aan het einde van die eerste set door de opslag van Minnen ging, duwde ze door. Zo werd het 7-5 en 6-2.