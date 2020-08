Djokovic klaagt 'heksenjacht' aan en zou Adria Tour zo opnieuw organiseren: "Hoe kan je alles op één persoon steken?"

Novak Djokovic is nog eens teruggekomen op zijn Adria Tour, die leidde tot verschillende positieve Covid-testen bij spelers en hun entourage. De Serviër betreurt sommige dingen, maar bijt ook stevig van zich af. Volgens hem is er een heksenjacht tegen hem aan de gang.

"We hebben iets geprobeerd met de juiste intenties", verklaart Djokovic aan de New York Times. "We hadden bepaalde andere stappen kunnen ondernemen, maar moet ik voor eeuwig verweten worden een fout te hebben gemaakt? Als dat het geval is, zal ik dat accepteren, want het is het enige wat je kan doen. Ik weet dat ik de juiste intenties had. Als ik de kans had om de Adria Tour opnieuw te organiseren, zou ik dat ook doen."

Niet enkel het tennisgebeuren stuitte veel mensen tegen de borst, ook dat de spelers vrolijk gingen dansen. Social distancing leek toen van de aardbol verdwenen. "Ik ben akkoord dat dingen anders aangepakt hadden kunnen worden in de nachtclub. De sponsors hadden dat georganiseerd. Ze hadden de spelers uitgenodigd. We voelden ons comfortabel. Iedereen was blij en vol vreugde."

Ik vind het spijtig voor de mensen die besmet zijn geraakt

Ook in de Balkan kwam er een storm van kritiek over Djokovic heen. "Ik vind het spijtig voor de mensen die besmet zijn geraakt. Voel ik me schuldig voor iedereen die besmet is geraakt in Servië, Kroatië en de hele regio? Natuurlijk niet. Het is een heksenjacht, eerlijk gezegd. Hoe kan je alles op één persoon steken?"