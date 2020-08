Kim Clijsters trekt zich door blessure terug uit voorbereidingstoernooi op US Open

De 'Kimback' blijft voorlopig met horten en stoten verlopen. Kim Clijsters zal niet meedoen aan het WTA-toernooi van Cincinnati, dat dit jaar in New York doorgaat. Het toernooi is zo gekoppeld aan de US Open. Komt ook de Grand Slam in gevaar?

Kim Clijsters liet recent mooie dingen zien in de eerste ontmoetingen op het World Team Tennis. De laatste duels liet ze aan zich voorbijgaan wegens een blessure aan de buikspieren. Dat blijkt toch wel ernstig te zijn, want ze geeft hierdoor ook forfait voor het toernooi van Cincinnati.

De organisatie heeft bevestigd dat Clijsters zich terugtrekt. Indien Clijsters wel had kunnen spelen, had ze het in de eerste ronde opgenomen tegen de Amerikaanse Jennifer Brady. Clijsters gunt zichzelf meer tijd om te herstellen en mikt dan maar op de US Open, zonder voorbereidingsmatch weliswaar.

Uiteraard zal nu ook de vraag gesteld worden of deelname aan de US Open wél mogelijk is, of de blessure aan haar buikspieren ook de plannen om daar mee te doen dwarsboomt.