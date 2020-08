Twee tennissers in quarantaine geplaatst voor start US Open

Slecht nieuws voor Guido Pella en Hugo Dellien. Dinsdag geraakte bekend dat er één positieve coronatest was teruggekomen voorafgaand de US Open en dat bleek de fitnesscoach van de twee te zijn.

De Argentijn Guido Pella en de Boliviaan Hugo Dellien worden nu 14 dagen in quarantaine geplaatst en dreigen zo de US Open te missen. Ook de coach van Pella werd in quarantaine geplaatst.

Voor het W&S-toernooi zijn de twee alvast van de deelnemerslijst gehaald. Dat toernooi diende als voorbereiding op de US Open.

Ook de US Open zal nipt worden. "Maar ik hoop er nog net op tijd bij te zijn", gaf Pella al aan.

De Amerikaanse tennisbond (USTA) zal hopen dat het bij deze ene positieve coronatest blijft.