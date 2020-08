Al eerste positief coronageval in bubbel van toernooien Cincinnati en US Open

Om het toernooi van Cincinnati - voor de gelegenheid ook in New York - en de US Open te kunnen laten doorgaan, zijn alle deelnemers, hun entourage en officials ondergebracht in één bubbel. Toch is er nog voor aanvang van die toernooien al een positieve test op Covid-19 afgelegd.

Dat hebben de USTA en medische adviseurs en specialisten van het Mount Sinai Health System bevestigd. Er is een bubbel gevormd van ongeveer duizend personen in totaal. Sinds 13 augustus zijn bij die mensen al 1400 tests afgenomen. 10 DAGEN IN QUARANTAINE Eén van deze tests heeft een positief resultaat opgeleverd. Het gaat niet om een speler, wel om iemand uit de entourage van een speler of speelster. De persoon in kwestie zal nu tien dagen in quarantaine gaan. Men gaat ook nog verder na met wie deze persoon recent allemaal in contact is gekomen. Hopen maar dat deze positieve test eerder een zeldzaamheid is en het plaatsvinden van het toernooi van Cincinnati en de US Open niet verder in het gedrang komt.