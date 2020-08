Kim Clijsters looft Vincent Kompany na diens voetbalpensioen: "Je was een inspiratie voor mij"

Clijsters is natuurlijk voor eeuwig verweven met de voetbalwereld door de prestaties van haar vader Lei. Voor Kompany heeft ze niets dan lof. "Geweldige herinneringen van toen we jong waren. Dank om de lat hoger te leggen en tot aan je limiet te gaan", schrijft de Limburgse op Twitter.

"Ik genoot ervan om je te zien spelen. Je was een inspiratie voor mij en zovelen, zowel op als naast het veld. We staan achter je, coach K", verwijst Clijsters ook nog naar het feit dat Kompany vanaf nu de rol van trainer gaat opnemen bij voetbalclub RSC Anderlecht.

Bittersweet hearing of @VincentKompany retirement - great memories from when we were young. Thank u for raising the bar & pushing yourself to the limit! Loved watching u play - an inspiration to me and so many both on and off the field! we are behind you, Coach K! #vincethegreat