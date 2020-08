European Open blijft op de kalender staan, editie zonder publiek wel nog mogelijk

De vijfde editie van de European Open komt er wel degelijk in 2020. Dat leidt nu geen twijfel meer, bevestigt de organisatie. Onder welke omstandigheden dat kan gebeuren, is wel nog de vraag. Uiteraard is het hopen op een editie met zo veel mogelijk publiek.

Eventmanager Ilse Van Parys geeft mee dat ze er tot een maand geleden van uitging dat de European Open met 1400 fans per dag zou kunnen doorgaan in de Lotto Arena in Antwerpen. Momenteel zijn de regels echter zo dat een indoor evenement slechts 100 toeschouwer kan ontvangen. Zijn er in oktober wat dat betreft geen versoepelingen en blijven de toegelaten toeschouwers tot zulk aantal beperkt, dan zal het een toernooi worden zonder publiek. Sowieso zal de Belgische tennisliefhebber de laatste ronden kunnen volgen op televisie. PRIJZENGELD GEHALVEERD Het prijzengeld voor de spelers zal gehalveerd worden. Toernooidirecteur Dick Norman geeft aan dat spelers zullen ondergebracht worden in een apart hotel en zullen ze ook dikwijls getest worden op Covid-19.