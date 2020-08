Alle Belgen uitgeschakeld in Praag: indrukwekkende zege van De Greef krijgt geen vervolg

Nadat Kimmer Coppejans al uitgeschakeld was in Praag, was het aan Arthur De Greef om de Belgische eer hoog te houden. Hij had in de eerste ronde met bravoure afgerekend met de Fransman Couacaud. Een tweede zege zat er niet in.

In de tweede ronde kwam De Greef uit tegen Yannick Maden, een Duitser die meer dan 180 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst. Dat het moeilijk zou worden, viel dus wel te verwachten. Bij 2-2 volgden er drie zeer intense en lange spelletjes. Twee daarvan draaiden in het voordeel van Maden uit. Zo kwam er al een eerste kloofje op het bord. Maden zou later nog eens door de opslag van De Greef gaan, om zich zo te verzekeren van setwinst. Maden duwde meteen door en liep in set twee 4-1 uit. De Greef keerde knap terug tot 4-4, maar zag set twee nadien alsnog verloren gaan. Dat betekende meteen einde wedstrijd: Maden haalde het met 6-3 en 6-4.