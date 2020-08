Na winst tegen Mertens nu de afzegging voor US Open: nummer twee van de wereld niet op Flushing Meadows

Een trip naar de VS ziet Halep niet zitten. "Na alle factoren in overweging te nemen en de uitzonderlijke omstandigheden waarin we leven, heb ik beslist dat ik niet naar New York zal reizen om de US Open te spelen", laat de Roemeense weten op Twitter.

Voorbije week stond ze dus wel wel nog te tennissen in Praag. Binnen de Europese grenzen dus. Verder wil ze niet gaan. "Ik heb altijd gezegd dat ik mijn beslissing zou laten afhangen van de gezondheid. Daarom geef ik er de voorkeur aan om in Europa te blijven en daar te blijven trainen."

2/2



and I therefore prefer to stay and train in Europe. I know the @usta and @WTA have worked tirelessly to put on a safe event and I wish everyone there a successful tournament 🙏