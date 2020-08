Elise Mertens stijgt na finaleplek en krijgt top twintig weer in het vizier

Het sterke toernooi van Elise Mertens in Praag vertaalt zich meteen ook op de wereldranglijst. Nu er weer toernooien gespeeld worden, kunnen er op de ranking ook opnieuw verschuivingen ontstaan. Elise Mertens stijgt één plaatsje en staat zo weer wat dichter bij de top twintig.

Vanaf plaats 35 zijn er aardig wat verschuivingen op de ranglijst voor het dames enkelspel. Aan de top zijn veranderende posities eerder schaars, maar Elise Mertens ruilt wel van plaats met de Duitse Angelique Kerber. Mertens is nu de nummer 22 van de wereld, Kerber de nummer 23.

JACHT MAKEN OP SAKKARI EN KONTAVEIT

Mertens heeft een totaal van 2070 punten. Ze moet nog twee speelsters voorbijsteken om terug in de top twintig te geraken: Sakkari en Kontaveit. Sakkari heeft 2130 punten en Kontaveit 2135. Nog een paar goeie toernooien en dan komt Mertens wel in de buurt. In Praag was onze landgenote verliezend finaliste.

Elise Mertens verloor in Praag de finale in twee sets van de Roemeense Simona Halep. Op de site van de WTA bedankte Mertens alle betrokkenen om alles veilig te laten verlopen en beweerde ze erg tevreden te zijn over haar week in Praag.