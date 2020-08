Challenger Praag: Coppejans verliest na drie sets van Nederlander, Wawrinka maakt comeback met zege

Na afloop van het WTA-toernooi is het nu aan de heren in Praag. Kimmer Coppejans bijvoorbeeld stond op de hoofdtabel van de challenger in de Tsjechische hoofdstad. Hij verloor in drie sets van Griekspoor. Wie zijn partij wel kon winnen: de Zwitser Stanislas Wawrinka.

Coppejans was elfde reekshoof in Praag, maar Tallon Griekspoor een te duchten tegenstander. Coppejans nam wel een 4-1-voorsprong. Die verdween nog wel, maar nadien kon Coppejans alsnog de eerste set pakken. In set twee ging het er evenwichtig aan toe, tot 4-4. Vervolgens haalde Griekspoor de laatste acht punten van de set allemaal binnen. Coppejans ging in de beslissende set nog mee tot 3-3. Nadien realiseerde zijn Nederlandse tegenstander nog twee breaks en zo was het meteen beslist. Griekspoor schakelde Coppejans uit met 5-7, 6-4 en 6-3. Volgende opgave voor Griekspoor: een duel met vijfde reekshoofd Kovalik. Ook op de hoofdtabel: ene Stan Wawrinka, die al afzegde voor de US Open omdat hij niet naar de VS wil, maar in Tsjechië wel voor het eerst in bijna zes maanden een tenniswedstrijd speelde. Wawrinka moest de tweede set wel aan de Rus Safiullin laten, maar haalde vervolgens wel de winst binnen: 6-1, 4-6 en 6-1.