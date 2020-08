Nummer twee van de wereld te sterk voor Mertens in finale WTA Praag

Elise Mertens heeft het WTA-toernooi in Praag niet op haar naam kunnen schrijven. Nummer twee van de wereld Simona Halep bleek in twee sets te sterk.

De wedstrijd begon nochtans goed voor Mertens. Ze brak door de service van Halep en stond meteen 0-2 voor. Maar daarna ging het heel wat minder. De Belgische verloor 6 games op rij en ging kansloos ten onder met 6-2 in set 1.

In de tweede set ging Halep meteen door de service van Mertens, maar de Limburgse kon meteen terugbreaken. Het ging goed gelijk op tot bij een 5-5 stand bij de opslag van Mertens. Halep liep uit tot 0-40 en had zo drie breakpunten op een cruciaal moment. Mertens kwam nog terug tot 30-40 maar het derde breakpunt kreeg ze niet weggewerkt. Met een sterk opslagspel maakte de Roemeense een einde aan de wedstrijd.

Goede vorm US Open

Elise Mertens heeft de lange break schijnbaar goed verteerd. Op 31 augustus gaat de US Open van start in New York. Halep heeft haar deelname nog niet bevestigd, in de wandelgangen wordt gezegd dat ze het niet ziet zitten om af te reizen naar Amerika, waar het coronavirus nog steeds zeer actief is.