16-jarige 'Coco' Gauff speelt niet voor een tweede titel, ook zonder haar vrij jonge finale in Lexington

'Coco' Gauff veroverde vorig jaar de harten van de tennisliefhebber door op uiterst jonge leeftijd al door te breken op Wimbledon. Eén titel heeft de 16-jarige speelster al op haar naam staan. Daar zal dit weekend geen tweede bij komen, want Gauff loopt de finale in Lexington mis.

Gauff stond in de halve finales tegenover haar landgenote Jennifer Brady. Die is sterk op dreef en had slechts een uur en tien minuten nodig om zich te plaatsen voor de finale. Vooral in de openingsset had Brady veel overschot.

Ook in set twee was het achtervolgen geblazen voor Gauff. Ze beperkte de schade wel tot één break, maar Brady liet op de eigen opslag geen steek vallen en won met 6-2 en 6-4. Haar tegenstandster in de finale is Jil Teichmann.

GEEN FINALE VOOR KILLER VAN SERENA

De in Spanje geboren Zwitserse rekende in de halve finales af met Shelby Rogers, die eerder Serena Williams had uitgeschakeld. Het werd 6-3 en 6-2. Zo krijgen we toch twee relatief jonge speelsters in de finale. Teichmann is 23, Brady 25.