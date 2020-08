Serena Williams moet inpakken na thriller, tienersensatie wel in halve finales Lexington

Geen Serena Williams meer op het WTA-toernooi van Lexington. Bij haar wederoptreden schopte de Amerikaanse het tot in de kwartfinales. Williams verslikte zich na een prima start nog in Shelby Rogers. Wel bij de laatste vier: Cori Gauff.

Serena Williams maakte in Lexington haar comeback en had in de achtste finales de maat genomen van zus Venus. Serena leek gewoon op haar elan door te gaan en stak in no time de eerste set op zak tegen Rogers. Daarna kantelde de partij echter. Voor Williams werd het haar derde driesetter van het toernooi en deze keer moest ze nipt het onderspit delven. Rogers haalde het met 1-6, 6-4 en 7-6 (7/5).

Een andere klinkende naam op de hoofdtabel is die van Cori Gauff, nog altijd maar zestien jaar. U herinnert zich haar definitieve doorbraak op Wimbledon in 2019 nog wel. In Lexington zit Gauff bij de laatste vier nadat ze achtste reekshoofd Ons Jabeur versloeg met 4-6, 6-4 en 6-1.

Alle reekshoofden zijn zo naar huis gestuurd. De halve finales die op het programma staan: Rogers - Teichmann en Brady - Gauff.