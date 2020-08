Elise Mertens blijft thuisspeelster de baas in twee spannende sets en staat in de finale

Zit er al snel een toernooizege voor Elise Mertens aan te komen na de herstart van het seizoen? Het kan, want Mertens staat in de finale in Praag. Kristyna Pliskova legde haar wel het vuur aan de schenen in de halve eindstrijd, maar Mertens was beter op de belangrijke momenten.

Kristyna Pliskova is de tweelingzus van topspeelster Karolina Pliskova, maar kan zelf ook wel aardig tegen een balletje slaan. Mertens nam wel een ideale start en mocht bij 5-3 serveren voor de eerste set. Net op dat moment werd ze echter teruggebroken. Kop omhoog en meteen weer op zoek naar die volgende break, dacht Mertens. Het lukte haar ook om die te realiseren en zo had ze de openingsset alsnog te pakken. Het bleef nadien een intens gevecht waarin beide dames mekaar geen duimbreed toegaven. COMEBACK IN TIEBREAK In de tiebreak van de tweede set kwam Mertens 1-4 achter, maar vervolgens won ze zes punten op rij en dus ook de match: 7-5 en 7-6 (7/4) voor de Belgische. In de finale neemt ze het op tegen Halep of Begu.