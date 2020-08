Titelverdedigster bij de vrouwen volgt voorbeeld Rafael Nadal en haakt af voor US Open

De 20-jarige Bianca Andreescu zal niet deelnemen aan de US Open, dat gaf de Canadese zelf aan.

Andreescu speelde dit jaar amper wedstrijden. Ook voor de coronaperiode kwam ze amper in actie. Andreescu heeft dan ook besloten om haar deelname aan de US Open te staken.

Dat betekent dus dat ze zichzelf niet zal opvolgen, evenmin als bij de mannen. Daar heeft de winnaar van vorig jaar, Rafael Nadal, ook al aangekondigd niet meer te deelnemen.

Waar Nadal zich zorgen maakt om de veiligheid, is het bij Andreeescu eerder zich niet goed voelen. Sinds haar winst tegen Serena Williams vorig jaar op de US Open speelde ze nog amper wedstrijden. Andreescu zou niet goed in haar vel zitten en wil er eerst bovenop komen.

Zo kan ze teruggroeien naar haar beste niveau. Naast Andreescu hadden ook Barty, Svitolana en Bertens al afgezegd.