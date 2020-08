Mertens in drie sets voorbij tennisbabe en richting halve finale in Praag

Elise Mertens heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van het WTA toernooi in Praag. In de kwartfinale versloeg ze de Canadese tennisbabe Eugenie Bouchard.

Bouchard stond ooit nog op plaats 5 op de WTA-ranking maar is ondertussen teruggevallen naar plek 330. Mertens staat op plaats 23. De eerste set was voor onze landgenote met 6-4. In de tweede set ging Bouchard echter furieus tekeer. De Canadese won met 6-1.

Maar in de derde set vond Mertens terug haar ritme. Ze won opnieuw met 6-4 en plaatst zich zo voor de halve finale.

In die halve finale neemt ze het op tegen thuisspeelster Kristyna Pliskova. Zij haalde het in twee sets van Petra Martic, het nummer 14 van de wereld. Mertens en Pliskova spelen zaterdag om 11u.