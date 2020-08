Toch één van de Grote Drie aanwezig: nummer één van de wereld zegt toe voor US Open

Novak Djokovic had nochtans grote vraagtekens geplaatst achter zijn deelname toen hij zag aan welke coronaregels er moesten voldaan worden. Nadien keerde de Serviër stilaan zijn kar. Hij heeft nu toch besloten om een gooi te doen naar een volgende grandslamtitel.

"Het was geen gemakkelijke beslissingen met alle obstakels en uitdagingen op verschillende vlakken, maar het uitzicht op competitie vind ik erg spannend", laat Djokovic weten op Twitter. Ook aan het toernooi van Cincinnati, dat voorafgaand aan de US Open voor één keertje ook in New York plaatsvindt, gaat Djokovic meedoen.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm