Mertens na zege tegen Italiaanse mogelijk tegen Instagram-diva Bouchard

Elise Mertens heeft zich reeds verzekerd van een plekje in de kwartfinales op het WTA-toernooi van Praag. Ze was immers te sterk voor Camila Giorgi. Mogelijk is haar volgende opponente Eugenie Bouchard, voormalig Wimbledon-finaliste en uitermate populair op Instagram.

Om zich bij de laatste acht te scharen, moest Mertens dus eerst voorbij een speelster die onlangs in Palermo nog de halve finales haalde. Even goed doen zat er in Tsjechië voor Giorgi niet in. Wel haalde ze nog de eerste twee spelletjes binnen, maar nadien ging Mertens erop en erover.

REBREAK VERMEDEN IN SET 2

Nadat de Belgische de eerste set op zak had, loste ze het gaspedaal niet meer. In de tweede set deed ze er nog twee breaks bovenop en bij 3-2 won ze een opslagspelletje na 0-40 te hebben achtergestaan. Resultaat: winst met 6-4 en 6-2.

Tegenstandster in de kwartfinale is dus de Canadeese Eugenie Bouchard of de Sloveense Tamara Zidanšek. Die twee moeten hun onderlinge duel nog afwerken.