Elise Mertens kent haar tegenstandster: wel degelijk het ex-nummer vijf van de wereld

Elise Mertens hoeft vandaag niet te spelen in Praag, maar toch is het voor haar een interessante dag. Ze is immers te weten gekomen wie haar volgende opponente is in het toernooi in Tsjechië. Dat kon Eugenie Bouchard of Tamara Zidanšek zijn.

Het is wel degelijk Eugenie Bouchard geworden: in 2014 nog het nummer vijf van de wereld, ook in de finale van Wimbledon gestaan en superpopulair op Instagram. Bouchard had eerder in Praag al achtste reekshoofd Kudermetova uitgeschakeld en haalde het nu ook van Zidanšek. De Canadese kreeg de zege wel niet op een dienblaadje aangeboden. Vooral de eerste twee sets was het een boeiend gevecht. Beide speelsters wonnen elk een set na een tiebreak. In de derde set had Bouchard meer overschot. Het werd 7-6 (7/2), 6-7 (2/7) en 6-2. Mertens en Bouchard spelen naar alle waarschijnlijkheid vrijdag hun kwartfinale. Mertens heeft de geschiedenis aan haar kant. Ze won alle drie de onderlinge ontmoetingen tegen Bouchard.