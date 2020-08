Kim Clijsters wil volgende stap zetten en kijkt uit naar US Open: "Spannend om naar New York te gaan en te spelen"

Waar anderen afzegden voor de US Open, is het bij Kim Clijsters een heel ander verhaal. Ze ontving een wildcard en zal zeker aantreden op de Grand Slam. Ook speelt ze in New York eerst het toernooi van Cincinnati. Uitkijken hoe ze daar voor de dag komt.

Door de goede wedstrijdjes die ze afwerkte op World Team Tennis zijn de verwachtingen weer gestegen. De laatste ontmoetingen liet ze aan zich voorbijgaan wegens last aan de buikspieren. Nu is het uitkijken naar de US Open. "Ik vind het spannend om naar New York te gaan en te spelen", zegt ze aan ESPN.

Het zal vreemd zijn zonder fans

Wat zegt die deelname aan de WTT nu eigenlijk over haar staat van paraatheid? "Op de WTT waren het geen volledige wedstrijden, maar ik heb veel sets gespeeld en voelde me goed. Een officieel toernooi is natuurlijk de volgende stap. Het zal vreemd zijn zonder fans. Ik heb er altijd van genoten om voor publiek te spelen, zeker tijdens die avondmatchen op de US Open, dan heerst er een andere energie."

Die zal er nu in principe niet zijn, al gaat het nog altijd om wat er op het terrein gebeurt. "Het is nog altijd een tennismatch en je zal nog altijd de steun hebben van je coach of iemand anders."