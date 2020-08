🎥 31ste Sister Act is een feit: Venus klopt tweevoudig Australian Open-winnares en komt Serena tegen

Nadat Serena Williams zich al had geplaatst voor de achtste finales, kwam ook zus Venus nog in actie in een affiche die toch wel tot de verbeelding sprak. Venus Williams, winnares van zeven Grand Slams, nam het op tegen Victoria Azarenka, tweevoudig Australian Open-kampioene.

Twee grote namen tegen mekaar dus in de eerste ronde. Al snel bleek dat Venus helemaal klaar was voor deze wedstrijd. Haar tegenstandster kon veel minder die indruk weggen. Azarenka legde Williams maar weinig in de weg. The match winning lob! 😲✨@venuseswilliams defeats Azarenka 6-3, 6-2.#TSOpen pic.twitter.com/TpNwwOzuqJ — wta (@WTA) August 11, 2020 Venus haalde het bijgevolg vlotjes van Azarenka met 6-3 en 6-2 en kwalificeerde zich dus voor de achtste finales. Daar komt ze niemand minder dan... Serena Williams tegen. Beide Williams-zussen dus tegen mekaar, in tennisland beter bekend als de Sister Act. Het is al de 31ste keer in de geschiedenis dat zo'n Sister Act zal plaatsvinden. Serena leidt voorlopig in de onderlinge ontmoetingen met 18-12.