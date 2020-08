Naast Elise Mertens heeft ook de topfavoriete zich, na 2,5 uur, geplaatst voor de achtste finales

Eerder op de dag kon Elise Mertens zich plaatsen voor de achtste finales in Praag en deze namiddag was het de beurt aan topfavoriete Simona Halep. Ze had 2,5 uur nodig om Polona Hercog uit te schakelen.

Net zoals Elise Mertens is ook Simona Halep door naar de achtste finales in Praag. De Roemeense haalde het van Polona Hercog in drie sets: 6-1, 1-6 en 7-6 (7-3). De topfavoriete had 2,5 uur en 7 matchpunten nodig om de Sloveense uit te schakelen.

In de volgende ronde zal Simona Halep het opnemen tegen Barbora Krejčíková. Elise Mertens zal het dan weer moeten opnemen tegen Camila Giorgi, de nummer 71 op de WTA-ranking.