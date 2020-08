Elise Mertens plaatst zich voor de achtste finales in Praag

Vorige week werd Elise Mertens in Palermo nog uitgeschakeld in de eerste ronde. Dinsdagnamiddag stelde ze orde op zaken in Praag.

Mertens versloeg op het gravel in de Tsjechische hoofdstad de Italiaanse Jasmine Paolini, het nummer 95 van de wereld, in drie sets: 7-5, 4-6 en 6-3. Onze landgenote is het derde reekshoofd in Praag.

In de achtste finales neemt Mertens het op tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 71) of een qualifier. Onze andere landgenotes Yanina Wickmayer en Ysaline Bonaventure verloren allebei in de eerste ronde.