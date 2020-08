Opkomend talent met Belgische moeder wint eerste toernooi van tweede seizoensdeel

De ontknoping van het WTA-toernooi van Palermo, het toernooi dat het tweede deel van het seizoen moest lanceren, is achter de rug. De winnares: Fiona Ferro, een jonge Française die een mooie weg aan het bewandelen is. Ze was in de finale te sterk voor Anett Kontaveit.

De 23-jarige Ferro heeft de voorbije jaren heel wat stappen gezet en laat zich vooral gelden als gravelspeelster. Haar Estse opponente in de finale van Palermo is de nummer 22 van de wereld, maar toch was het Ferro die de titel veroverde.

KONTAVEIT GEEFT VOORSPRONG WEG IN SET 2

In de eerste set was Ferro de betere op de belangrijke momenten. Breakpunten op de eigen opslag wist ze weg te werken en op de service van Kontaveit wist ze zelf tweemaal toe te slaan. Kontaveit leidde met 0-2 en 3-5 in de tweede set, maar telkens dichtte Ferro de kloof onmiddellijk.

In de twee spannende games die volgden trok Ferro eveneens het laken naar zich toe. Zo ging Ferro, die overigens een Belgische moeder heeft en in Libramont is geboren - erop en erover en werd het 6-2 en 7-5.