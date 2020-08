Nationale toppers stuiten op sterke landgenoot: Coppejans grijpt naast toernooizege in Alken

Met het vijfsterrentoernooi in Alken, Limburg, ging er nog eens een toernooi door in eigen land. Enkele van onze beste nationale spelers zakten naar Alken af, zoals Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans. Zij geraakten ook wel ver, maar verslikten zich in Romain Barbosa.

Romain Barbosa is een Belg die u momenteel niet terug zal vinden bij de beste duizend spelers op de wereldranglijst, maar ooit wel in de top 400 stond, wat aangeeft dat hij wel een balletje kan slaan. Zijn betere vorm vond hij alvast terug in Alken. TIEBREAK VOLSTAAT NIET VOOR KENTERING IN FINALE Zijn halve finale tegen Ruben Bemelmans was een thriller: 6-1, 2-6 en 7-6. In de finale kwam Barbosa Coppejans tegen en moest hij dus nog eens stunten. Dat gebeurde ook. Coppejans sleepte er in een tiebreak wel een derde set uit, maar moest daarin het onderspit delven. Barbosa triomfeerde met 6-2, 6-7 en 6-3. Bij de dames kroonde Lara Salden zich tot winnares van het vijfsterrentoernooi. Zij versloeg in de finale Magali Kempen met 7-6, 4-6 en 6-4.