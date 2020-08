Gemiste finale smaakt erg zuur: Van Uytvanck en Minnen laten vijf matchballen liggen en verliezen alsnog

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben een goed dubbeltoernooi gespeeld bij het hernemen van de competitie, alleen is dat wel geëindigd op een anticlimax. Ze speelden tegen een Nederlands-Sloveens duo voor de finale en gingen onderuit nadat ze eerst zelf vijf matchpunten hadden.

In het enkelspel werden alle Belgische speelsters meteen uitgeschakeld in Palermo, maar Van Uytvanck en Minnen mogen wel fier zijn op hun prestaties in het dubbelspel. Om de finale te halen moesten ze voorbij Arantxa Rus en Tamara Zidansek. In de eerste set was het al Van Uytvanck en Minnen wat de klok sloeg.

De tweede set was een stuk spannender. Bij 4-5 en 5-6 volgden er twee matchballen en twee beslissend punten. Vier momenten in totaal dus om de match helemaal af te maken. Het werd echter 6-6 en in de tiebreak waren Rus en Zidansek de beteren.

OOK NET NIET IN SUPERTIEBREAK

In de supertiebreak kwamen Rus en Zidansek voor het eerst op matchpunt, maar ook Van Uytvanck en Minnen kregen nog een kans om het in hun voordeel te beslechten. Ook die kans ging verloren en dat bleek fataal. Zidansek en Rus sleepten de wedstrijd eruit met 1-6, 7-6 (7/4) en 13-11.