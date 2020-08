Bonaventure en Wickmayer geraken voor tweede toernooi op rij niet door kwalificaties

Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer zijn al aan hun tweede toernooi bezig sinds de herstart van het seizoen. Alleen: op de hoofdtabel geraken blijkt geen gemakkelijke opgave. Net als in Palermo sneuvelden ze ook allebei in de kwalificaties in Praag.

In Palermo wonnen beide dames wel hun eerste wedstrijd, maar werden ze uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. In Palermo zit hun avontuur er na één wedstrijd al op. Geen van beiden kon bovendien de indruk wekken dat de overwinning er in zat.

Zeker Yanina Wickmayer niet. Zij had niets in de pap te brokken tegen Nadia Podoroska. In de eerste set bood Wickmayer nog wel wat tegenstand. Eens de Argentijnse die op zak had, loste ze het gaspedaal niet meer. Podoroska won met 6-3 en 6-0.

Als nummer 122 van de wereld begon Bonaventure als favoriete aan haar wedstrijd, want tegenstandster Storm Sanders staat pas 276ste. De Australische bleek een verrassend taaie brok. Bonaventure kon af en toe wel iets terugdoen, maar Sanders - beter gewend aan de hitte - haalde het relatief vlot met tweemaal 6-3.