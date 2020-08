Rafael Nadal gaat zijn tot dusver laatste grandslamtitel niet verdedigen

Rafael Nadal verzamelde al liefst 19 grandslamtitels. De meest recente titel behaalde hij eind vorig jaar op de US Open. Die titel zal de Spanjaard dit jaar niet verdedigen. Nadal gaat in 2020 niet meedoen aan de US Open.

Zo is Rafael Nadal de tweede van de Grote Drie bij de mannen die al heeft afgezegd voor het eerstvolgende grandslamtoernooi. Federer ontbreekt immers wegens een knieblessure. Nadal volgt in de voetsporen van Nick Kyrgios, die ook afzegde vanwege het coronavirus, en bij de dames had ook Ashleigh Barty al laten weten af te zien van een deelname.

"Dit is een beslissing die ik nooit wilde nemen, maar ik heb mijn hart gevolgd", motiveert Nadal zijn besluit op Twitter. "Voorlopig reis ik liever niet. Alle respect voor de USTA, de organisatoren van de US Open en de ATP om te proberen het event op poten te zetten."

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

Van het ene land naar het andere reizen in coronatijden is voor Nadal dus een te groot risico. Hij had zich eerder ingeschreven voor het toernooi van Cincinnati, dat dit jaar eveneens plaatsvindt in New York, maar zal dus ook in dat toernooi niet opdagen.