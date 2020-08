Over twee weken begint het WTA-­toernooi van Cincinnati, maar strooit buikspierblessure roet in het eten voor Kim Clijsters?

Kim Clijsters maakte heel wat indruk in het WTT, maar moeten ze zich in het kamp van de Belgische tennisster zorgen maken? Clijsters kampt namelijk met een buikspierblessure en over twee weken staat het WTA-­toernooi van Cincinnati op het programma.

Kim Clijsters heeft nog twee weken om fit te raken voor het WTA-­toernooi van Cincinnati, maar de Belgische tennisster kampt sinds 25 juli met een buikspierblessure. Daardoor was ze er in de laatste wedstrijden van het WTT niet meer bij. Volgens Het Laatste Nieuws is rusten de beste remedie voor een buikspierblessure, maar daar is nu geen tijd voor. In het kamp van Clijsters is nog geen onrust, maar het zal wel een race tegen de klok worden om fit te geraken.