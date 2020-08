Op de US Open zullen er slechts op twee banen lijnrechters zijn: hawk-eye-systeem neemt controle over op andere banen

Binnenkort staat de US Open op het programma en er zullen enkele dingen aangepast worden. Zo zullen er nog maar op twee banen lijnrechters zijn. Op de andere banen zal het hawk-eye-systeem de controle overnemen.

Volgens de New York Times zal er op de US Open stevig gesnoeid worden in het aantal lijnrechters. Het zal namelijk van 350 naar 100 lijnrechters gaan. Enkel in de Arthur Ashe Stadium en Louis Armstrong Stadium zullen nog lijnrechters te zien zijn.

Sporza legt uit dat het elektronische hawk-eye-systeem op de andere banen de controle zal overnemen. Via een computerstem zal de beslissing uitgelegd worden aan de spelers tijdens een wedstrijd.