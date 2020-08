Ook Kirsten Flipkens is er niet in geslaagd om de eerste ronde in Palermo te overleven

Net zoals Elise Mertens is ook Kirsten Flipkens er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde in Palermo. Flipkens moest, net zoals Mertens, tegen een kwalificatiespeelster, maar de Belgische verloor in twee sets.

Kirsten Flipkens, de nummer 77 van de wereld, stond deze avond tegenover de Russische kwalificatiespeelster Liudmila Samsonova. In de eerste set ging het gelijk op, maar Samsonova sloeg op het juiste moment toe: 4-6. In de tweede set was de ban gebroken en Samsonova ging op haar elan door. Flipkens probeerde nog wel, maar de Russische was met 2-6 te sterk. Daardoor is ook Kirsten Flipkens al uitgeschakeld in Palermo.