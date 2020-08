Mindere dag voor de Belgische tennissters: ook Alison Van Uytvanck gaat eruit in de eerste ronde in Palermo

Net zoals Elise Mertens en Kirsten Flipkens is ook Alison Van Uytvanck uitgeschakeld in de eerste ronde in Palermo. Ze stond tegenover Petra Martic, de nummer 15 van de wereld, en Martic won in twee sets.

Vooral in de eerste set had Alison Van Uytvanck het enorm moeilijk tegen Martic. De nummer 15 van de wereld en het eerste reekshoofd in Palermo haalde het makkelijk met 6-0 van de Belgische Van Uytvanck. In de tweede set probeerde Van Uytvanck zich te verweren, maar Martic maakte haar favorietenrol waar en won ook de tweede set met 6-3. Daardoor is Van Uytvanck, net zoals Mertens en Flipkens, uitgeschakeld in de eerste ronde, maar ze doet nog wel volop mee in het dubbelspel. Daarin zit ze, samen met Greet Minnen, in de tweede ronde.