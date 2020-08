Madrid Open gaat dan toch niet door dit seizoen omwille van het coronavirus

Er komt dit seizoen dan toch geen Madrid Open. Het Spaanse graveltoernooi ging normaal gezien in september door, maar het coronavirus strooit roet in het eten. In de Spaanse hoofdstad is er namelijk een stijging in het aantal coronagevallen.

Normaal gezien ging de Madrid Open in mei door, maar de startdatum werd nog uitgesteld naar 12 september. Toch is er nu volgens Sporza beslist om het toernooi dit seizoen niet te laten doorgaan, omdat er een stijging is in het aantal coronagevallen. Slecht nieuws voor onder meer Rafael Nadal, want de Spanjaard gaf eerder al aan dat hij de US Open wilde laten schieten voor het Spaanse graveltoernooi. De Madrid Open was een goede voorbereiding voor Roland Garros, want het Franse toernooi gaat op 27 september van start.

