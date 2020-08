Elise Mertens verliest in eerste ronde in Palermo met duidelijke cijfers van kwalificatiespeelster

Elise Mertens is er niet in geslaagd om de eerste ronde in Palermo te overleven. Ze verloor met duidelijke cijfers van de Bulgaarse kwalificatiespeelster Aleksandra Sasnovitsj in twee sets: 6-4 en 6-1.

Het toernooi in Palermo was het eerste toernooi voor Elise Mertens sinds de uitbraak van het coronavirus, maar in haar eerste wedstrijd was Aleksandra Sasnovitsj, een Bulgaarse kwalificatiespeelster, duidelijk te sterk. In de eerste set kon Elise Mertens nog wel volgen, maar uiteindelijk moest ze met 6-4 nipt de duimen leggen. In de tweede set kende Sasnovitsj geen problemen meer met Mertens: 6-1. Zo is de Belgische tennisster al na één wedstrijd uitgeschakeld.