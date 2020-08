Daniil Medvedev en andere toptennisser laten zich van een slechte kant zien: ze reden 190 kilometer per uur op een baan waar maximum 110 kilometer per uur gereden mag worden

Daniil Medvedev en Grigor Dimitrov zijn op een negatieve manier in het nieuws gekomen. Ze zouden, samen met acht andere auto's, 190 kilometer per uur gereden hebben op een baan waar men maar 110 kilometer per uur mag rijden.

Het werd al snel duidelijk dat er twee toptennissers betrokken waren bij de gebeurtenissen en volgens verschillende tennissites zou het gaan om Daniil Medvedev en Grigor Dimitrov. Ze reden, samen met acht andere auto’s, 190 kilometer per uur gereden hebben op een baan tussen Nice en Monaco. Normaal mag men daar maar 110 kilometer per uur rijden. Bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat de twee tennissers al een voorlopige snelheidsboete van 750 euro hebben gekregen. Ook alle rijbewijzen werden ingetrokken. Medvedev is de nummer 5 van de wereld en Dimitrov de nummer 19 van de wereld.