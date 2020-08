Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben zich gekwalificeerd voor tweede ronde WTA-toernooi in Palermo

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Palermo. Ze wonnen met 6-4 en 6-4 van het duo Emily Webley-Smith/Vivian Heisen.

Volgens Het Nieuwsblad werd het 6-4 en 6-4 voor het Belgische duo. Alison Van Uytvanck is er nog bij in het enkelspel en daarin neemt ze het in de volgende ronde op tegen Petra Martic, de nummer 15 op de wereldranglijst. Greet Minnen ging eruit in de kwalificaties.