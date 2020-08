Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer blazen de aftocht na driesetter

Zowel Ysaline Bonaventure als Yanina Wickmayer zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooien van Palermo. Ze wonnen beiden wel de tweede set in hun partij in de tweede kwalificatieronde, maar dat bleek niet voldoende.

Bonaventure verloor tegen Nadia Podoroska de openingsset met 6-3 en kwam in set twee stilaan met haar rug tegen de muur te staan. Onze landgenote redde een paar matchballen en ging via drie games op rij alsnog naar setwinst. In de derde set haalde haar Argentijnse opponente toch weer de bovenhand. Met 6-3, 5-7 en 6-3 ging Podoroska eruit. Kon Wickmayer dan wel doorstoten naar de laatste kwalificatieronde. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, want er kwam een verschil van twee breaks in het voordeel van Oceane Dodin op het scorebord. Wickmayer herpakte zich wel en speelde een sterke tweede set. In de beslissende derde set stond er dan weer geen maat op Dodin. De Française won met 6-2, 1-6 en 6-1. Zo komen er geen Belgische speelsters bij op de hoofdtabel in Palermo. Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens waren door hun ranking automatisch zeker van deelname aan het toernooi.