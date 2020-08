Ploeg van Kim Clijsters wint World Team Tennis zonder dat ze nog in actie komt

Kim Clijsters is ook in de finale van het World Team Tennis niet meer op de baan gestapt. Haar buikspieren baren toch enige zorgen in de aanloop naar de US Open. Toch is er ook goed nieuws, want het team van Clijsters, New York Empire, is wel eindwinnaar van WTT.

De finale ging tussen New York Empire en Chicago Smash. Geen Kim Clijsters dus in die finale. Eerder bleef de Limburgse ook al in de laatste groepsmatch en de halve finales langs de kant, nadat ze zo'n grote indruk maakte in de eerste ontmoetingen. Na verlies in de enkelwedstrijden stond New York Empire enkele punten in het krijt. Coco Vandeweghe en Nicole Melichar slaagden er echter nog in om de zaak recht te trekken tegen Bethanie Mattek-Sands en Sloane Stephens. SUPERTIEBREAK Er kwam een supertiebreak aan te pas en ook die wisten de dames voor New York binnen te halen. New York Empire klopte Chicago Smash zo met 21-20.