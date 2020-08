Ook Nick Kyrgios trekt niet naar de US Open: "Voor honderdduizenden mensen die hun leven hebben verloren"

Na Ashleigh Barty bij de dames zegt met Nick Kyrgios nu ook een grote naam bij de mannen met zekerheid af voor de US Open. De onvoorspelbare Australiër is anders altijd een x-factor op een grandslamtoernooi, maar in New York zal dat dus niet het geval zijn.

Kyrgios maakte zijn besluit bekend in een video die de ronde doet op sociale media. "Het doet veel pijn om er niet bij te zijn, maar ik sla over voor de mensen, voor mijn Australiërs, voor de honderdduizenden Amerikanen die hun leven hebben verloren, voor jullie allemaal. Dat is mijn beslissing en dat zijn mijn beweegredenen." Kyrgios staat bekend voor zijn vaak gekke fratsen op het tennisterrein, maar is tijdens de coronacrisis wel een stem van rede geweest in de tenniswereld. Hij onderstreept dat hij er geen probleem mee heeft dat het toernooi doorgaat. "Als spelers willen gaan, is dat hun beslissing. Op voorwaarde dat iedereen zich correct en veilig gedraagt." KRITISCH VOOR EXHIBITIETOERNOOIEN Wel deelde hij nog een sneer uit naar collega's die in volle coronacrisis exhibitietoernooien organiseerden. Volgens hem is dat egoïstisch gedrag om snel geld te verdienen.