Kim Clijsters opnieuw rust gegund, haar team plaatst zich wel voor finale op World Team Tennis

De World Team Tennis is voor Kim Clijsters al zeer intens geweest. Om haar opspelende buikspieren wat te sparen, moest ze niet in actie komen in de laatste groepsmatch en ook in de halve finales werd haar rust gegund. New York Empire heeft de winning mood wel nog altijd te pakken.

Zonder Clijsters plaatste New York Empire zich immers wel voor de finale. In de halve finales ging Philadelpha Freedoms voor de bijl. Nadat New York het mannendubbel en het gemengd dubbel had gewonnen, ging het met een voorsprong van drie punten de laatste match in. Dat was de enkelwedstrijd bij de heren. Jack Sock moest de klus zien af te maken tegen zijn landgenoot Taylor Fritz en deed dat ook. Sock won met 5-4, waardoor New York de ontmoeting op zak stak met een eindstand van 22-18. In de andere halve finale haalde Chicago Smash het vlot met 24-13 van Orlando Storm. De finale gaat dus tussen de teams van Chicago en New York. Volgens de organisatoren is het alvast nog de bedoeling om Clijsters klaar te stomen voor die finale.