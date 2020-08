Bonaventure redt nipt haar hachje en ook Wickmayer wint, Minnen struikelt in eerste kwalificatieronde

Ysaline Bonaventure, Yanina Wickmayer en Greet Minnen kwamen in actie in de eerste kwalificatieronde van het WTA-toernooi van Palermo. Zo heeft de doorstart van het tennisseizoen voor hen alvast plaatsgevonden. Voor Bonaventure en Wickmayer met een winnende afloop.

Het was wel knokken voor de Belgische meisjes om een ronde verder te mogen in de kwalificaties. Bonaventure stond in de tweede set tegen de Indy De Vroome dicht bij de uitschakeling, maar trok de tiebreak alsnog naar zich toe en kon nadien helemaal overnemen. Bonaventure klopte de Nederlandse met 3-6, 7-6 (11/9) en 6-2.

Barbara Haas leek op weg om Yanina Wickmayer een bolwassing te geven, want onze landgenote sprokkelde geen enkel spelletje in de openingsset. Daarna vond Wickmayer echter wel haar ritme en zorgde ze voor de ommekeer. Met 0-6, 6-2 en 6-3 plaatste Wickmayer zich voor de tweede kwalificatieronde.

Een groot deel van de match van Minnen leek op de wedstrijd van Wickmayer. Eerst een bagel rond de oren krijgen, om zich vervolgens mooi te herpakken. Met dat verschil dat Lara Arrabuarrena Minnen in de derde set weer met de voetjes op de grond zette. De Spaanse schakelde Minnen uit met 6-0, 2-6 en 6-1.