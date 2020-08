Toernooi van Palermo gaat gewoon door ondanks positieve test bij tennisspeelster

Het toernooi van Palermo moet de herstart betekenen van het internationale tennisseizoen bij de profs. In de aanloop is het vingers kruisen dat er geen massale positieve testen worden afgelegd. Eén speelster heeft wel al Covid-19 opgelopen.

Eén van de speelsters die zou deelnemen aan het vrouwentoernooi in Palermo heeft positief getest. Dat heeft de WTA bevestigd. Tegelijkertijd geeft men ook mee dat de speelster in kwestie zich heeft teruggetrokken en geen symptomen van het virus vertoont.

De identiteit van de speelster wordt niet vrijgegeven. Wie in contact met haar is gekomen, zal ook getest worden op het coronavirus. Dat staat immers in het protocol van de WTA. Deze positieve test betekent niet dat het plaatsvinden van het toernooi in gevaar komt.

MOGELIJK ZES BELGEN IN ACTIE

In Palermo zullen ook heel wat Belgische speelsters aantreden. Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens hebben sowieso een stekje op de hoofdtabel. Ysaline Bonaventure, Greet Minnen en Yanina Wickmayer spelen kwalificaties.