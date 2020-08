Ondanks afzegging Barty en andere toppers die twijfelen: de US Open gaat wél door

De kogel is eindelijk door de kerk: de US Open gaat door, we krijgen nog grandslamtennis in 2020. Door de stijgende besmettingen in de VS en afgelastingen van andere toernooien was dit hoogst onzeker geworden, maar de organisatie wil toch doorzetten voor de US Open.

De USTA, de Amerikaanse tennisfederatie, bevestigt in een persbericht dat de Grand Slam in New York zal plaatsvinden. "We zijn ervan overtuigd dat de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen gegarandeerd zal worden", klinkt het. Daar zijn natuurlijk wel enkele maatregelen voor nodig. Alle deelnemers zullen in één hotel overnachten zodat ze één bubbel kunnen vormen. Het grandslamtoernooi zal plaatsvinden achter gesloten deuren. Er zal dus geen publiek worden toegelaten. Ashleigh Barty, de nummer één bij de vrouwen, liet al weten niet te zullen meedoen in New York. Ook andere toppers twijfelen nog over hun deelname. OOK TOERNOOI CINCINNATI OP US OPEN Om het voorafgaand toernooi van Cincinnati te redden, zal dit voor de gelegenheid ook op Flushing Meadows gespeeld worden. Het toernooi van Cincinnati begint op 22 augustus. Met ook Kim Clijsters, want de Limburgse heeft al een wildcard gekregen. Ruim een week later, op 31 augustus, vat de US Open aan.