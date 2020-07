Kim Clijsters past uit voorzorg opnieuw, maar kreeg ook uitstekend nieuws

Kim Clijsters wist zich met haar team New York Empire te plaatsen voor de play-offs van het World Tour Tennis. Voor de laatste groepsmatch past ze wel, al kreeg ze ondertussen ook heel goed nieuws.

De laatste groepswedstrijd van New York Empire had weinig belang, want winst of verlies: de vierde plaats is sowieso gegarandeerd. En dus ook een stekje in de play-offs.

Er werd zonder Clijsters verloren van Philadelphia. In de halve finales moet het nummer 1 van de plaatsingslijst dan wel voor de bijl op zoek naar een finalestekje, geen makkelijke opdracht.

✅ Kim Clijsters

✅ Caty McNally

✅ Naomi Osaka

✅ Sloane Stephens

✅ Venus Williams



Four Major champions and a Cincinnati native secure wild cards into the 2020 #WesternandSouthernOpen.



📰: https://t.co/z7ElR3mlDh pic.twitter.com/vWKhYDIJ9r — Western & Southern Open (@CincyTennis) July 30, 2020

Clijsters kreeg ondertussen wel goed nieuws vanuit Cincinnatti, waar ze van 20 tot 28 augustus als wildcard op de hoofdtabel een stekje krijgt. Ook onder meer Sloane Stephens en Venus Williams kregen een wildcard.