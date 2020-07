Nummer één van de wereld zegt af voor US Open

De nummer één van de wereld bij de vrouwen, Ashleigh Barty, heeft afgezegd voor de US Open.

"Het was een moeilijke beslissing, want ik hou van het toernooi. Maar gezien de coronapandemie zie ik het niet zitten om af te reizen naar de Verenigde Staten. Ik wil mezelf en mijn team niet in gevaar brengen", zei Barty.

Ook voor de Western & Southern Open, het voorbereidingstoernooi op de US Open, zegt Barty af.