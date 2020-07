Sofia Kenin wil graag tweede kans tegen Kim Clijsters: "Ik was nerveus omdat ik altijd zo naar haar heb opgekeken"

Voor Sofia Kenin ging een droom in vervulling toen ze twee weken geleden het mocht opnemen tegen Kim Clijsters. Kenin is al van kinds af aan grote fan van Clijsters.

Het was opvallend dat Clijsters de wedstrijd dan ook nog eens kon winnen. "Mijn zenuwen namen het over. Zelfs al was het geen volledige wedstrijd. Het was raar om die wedstrijd te spelen, want ik keek vroeger altijd naar haar op."

Dat Kenin altijd al een grote fan is geweest van Clijsters bewijst een oude video. Daarin is te zien hoe Clijsters een jonge Kenin een rondleiding geeft.

Kenin kon dan ook haar geluk niet op toen ze hoorde dat Clijsters een comeback zou maken. "Ik was super enthousiast. Het is goed voor het tennis. Natuurlijk wou ik graag tegen haar spelen. Het brengt zoveel herinneringen terug."